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Специалисты назвали лучшие смартфоны года

14:36, 17 августа 2020
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Самым продвинутым телефоном стал Oppo Find X2 Pro / Иллюстрация REUTERS

Об этом  сообщается на сайте ассоциации.

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Лучшим смартфоном года стал OnePlus 8 Pro, который сочетает в себе передовые аппаратные технологии и современный дизайн. Устройство имеет производительный чип Snapdragon 865, 6,78-дюймовый OLED-дисплей, восемь гигабайт оперативной памяти, камеру с четырьмя объективами.

Самый продвинутый телефон

Самым продвинутым телефоном объявлен Oppo Find X2 Pro — специалисты отметили корпус из кожи, AMOLED-экран с поддержкой HDR и тройную камеру. По словам экспертов, Find X2 Pro стоит особняком среди конкурентов в сегменте аппаратов премиум-класса.

Лучшая мобильная камера

В номинации «Лучшая мобильная камера» победил Huawei P40 Pro, который имеет камеру с четырьмя объективами Leica, пятикратный оптический зум, датчик глубины ToF 3D.

Лучший складной девайс

Лучшим складным девайсом назван Samsung Galaxy Z Flip, самым продвинутым телефоном для мультимедиа — Sony Xperia 1 II.

Лучшие аксессуары

Экспертный совет организации также отметил лучшие, по их мнению, смарт-часы — Huawei Watch GT 2. В сегменте накладных наушников победу одержала гарнитура Bowers & Wilkins PX5, вставных аксессуаров — наушники Sennheiser Momentum True Wireless 2. Лучшим аудиоплеером оказался FiiO M11 Pro.

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Автор: Елена Коваленко

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