iPhone 11 - стал самым продаваемым смартфоном в конце прошлого года.

В десятку самых продаваемых в мире смартфонов по итогам 2019 года вошли устройства только трех производителей.

Читайте такжеВ ЕС хотят вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы для сокращения электронных отходов

Об этом сообщила исследовательская служба Canalys, передает kommersant. По ее данным, самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone XR, а другой смартфон от Apple - iPhone 11 - стал самым продаваемым смартфоном четвертого квартала ушедшего года.

Всего в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года вошли устройства только трех производителей - Apple, Samsung и Xiaomi. Redmi Note 8 от Xiaomi признан самым продаваемым смартфоном четвертого квартала 2019 года, а по итогам всего года самым продаваемым Android-смартфоном оказался Galaxy A10 от Samsung.