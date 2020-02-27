В топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года вошли устройства только трех производителей
17:26, 27 февраля 2020Связь
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iPhone 11 - стал самым продаваемым смартфоном в конце прошлого года.
Самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone XR \ фото УНИАН
В десятку самых продаваемых в мире смартфонов по итогам 2019 года вошли устройства только трех производителей.
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Об этом сообщила исследовательская служба Canalys, передает kommersant. По ее данным, самым продаваемым смартфоном прошлого года стал iPhone XR, а другой смартфон от Apple - iPhone 11 - стал самым продаваемым смартфоном четвертого квартала ушедшего года.
Всего в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019 года вошли устройства только трех производителей - Apple, Samsung и Xiaomi. Redmi Note 8 от Xiaomi признан самым продаваемым смартфоном четвертого квартала 2019 года, а по итогам всего года самым продаваемым Android-смартфоном оказался Galaxy A10 от Samsung.
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