Ажиотажный спрос на игровые видеокарты со стороны майнеров взорвал рынок комплектующих для ПК.

Компания Nvidia, один из главных поставщиков видеокарт, готовит специальную карту для майнинга криптовалюты CMP 220HX. На сегодня майнеры массово скупают для этой задачи любые мощные видеокарты и даже игровые ноутбуки.

Читайте такжеПосле твитов Маска криптовалюта Dogecoin поднялась до рекордного максимума

Как сообщает DTF, ccылаясь на инсайдерскую утечку информации в Twitter, кастомная карта для майнинга будет почти в два раза быстрее и эффективнее GeForce RTX 3090. При этом использовать ее для видеокарты в сборке ПК будет невозможно.

Ориентировочная рекомендованная цена устройства составит около трёх тысяч долларов за штуку без учёта налогов. На сегодня это дешевле реальной стоимости RTX 3090 – в условиях дефицита цены на геймерские видеокарты такого уровня подскочили до 3-4 тысяч долларов.

Отмечается, что при условии окупаемости на момент публикации новости GeForce RTX 3090 приносит майнерам около 11 долларов в день, а при грамотном разгоне и настройке доход может возрасти до 13-14 долларов.

«Майнерская» карта будет построена на базе чипа Ampere A100 (используется в дата-центрах и суперкомпьютерах) с памятью HBM2, и выдавать хешрейт в 210 MH/s. Предполагается, что устройство будет без проблем майнить 17-20 долларов в день.

При этом подчеркивается, что CMP 220HX невозможно использовать в качестве видеокарты – у нее не будет соответствующих драйверов и видеовыходов.

Почему подорожали видеокарты

Дефицит видеокарт начал нарастать с начала осени прошлого 2020 года. С начала 2021 года цены на них выросли едва ли не в три раза.

Частично это связано с пандемией коронавируса и проблемы у производителей чипов - компаний Samsung и TSMC, которые не успевают покрыть растущий спрос.

Ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. Майнеры начали скупать видеокарты и даже мощные игровые ноутбуки целыми партиями, не позволяя им доехать до магазинов.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров