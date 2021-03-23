Компания Nvidia, один из главных поставщиков видеокарт, готовит специальную карту для майнинга криптовалюты CMP 220HX. На сегодня майнеры массово скупают для этой задачи любые мощные видеокарты и даже игровые ноутбуки.
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Как сообщает DTF, ccылаясь на инсайдерскую утечку информации в Twitter, кастомная карта для майнинга будет почти в два раза быстрее и эффективнее GeForce RTX 3090. При этом использовать ее для видеокарты в сборке ПК будет невозможно.
Ориентировочная рекомендованная цена устройства составит около трёх тысяч долларов за штуку без учёта налогов. На сегодня это дешевле реальной стоимости RTX 3090 – в условиях дефицита цены на геймерские видеокарты такого уровня подскочили до 3-4 тысяч долларов.
Отмечается, что при условии окупаемости на момент публикации новости GeForce RTX 3090 приносит майнерам около 11 долларов в день, а при грамотном разгоне и настройке доход может возрасти до 13-14 долларов.
«Майнерская» карта будет построена на базе чипа Ampere A100 (используется в дата-центрах и суперкомпьютерах) с памятью HBM2, и выдавать хешрейт в 210 MH/s. Предполагается, что устройство будет без проблем майнить 17-20 долларов в день.
При этом подчеркивается, что CMP 220HX невозможно использовать в качестве видеокарты – у нее не будет соответствующих драйверов и видеовыходов.
Почему подорожали видеокарты
- Дефицит видеокарт начал нарастать с начала осени прошлого 2020 года. С начала 2021 года цены на них выросли едва ли не в три раза.
- Частично это связано с пандемией коронавируса и проблемы у производителей чипов - компаний Samsung и TSMC, которые не успевают покрыть растущий спрос.
- Ситуацию сильно усугубил взрывной рост цен на криптовалюты. Майнеры начали скупать видеокарты и даже мощные игровые ноутбуки целыми партиями, не позволяя им доехать до магазинов.
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