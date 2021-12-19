Данные об артериальном давлении смогут помогать врачам для работы с пациентами с гипертонией.

Компания Huawei наметила на 23 декабря презентацию новых умных часов Watch D. Они станут первым на рынке с функцией измерения артериального давления

Реализовать ее удалось за счет специальной манжеты, которая крепится к ремешку, пишет GSMArena.

Впрочем, узнать давление на ходу таки не выйдет. Для этого нужно сесть, руку с часами поднести к сердцу, а второй поддерживать локоть. Выполнив все эти нехитрые действия, вы должны получить более точные данные об артериальном давлении. Процесс выглядит так:

Сами часы будут иметь прямоугольными с двумя кнопками с правой стороны, одна из которых предназначена для меню здоровья. Они работают на Harmony OS, оснащены 32 МБ оперативной и 4 ГБ флеш-памяти.

Ожидается, что устройство будет стоить 470 долларов (около 12 899 грн).

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Пономаренко