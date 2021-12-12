Цена всего 279 долларов (примерно 7 500 грн).

На краудфандинговой площадке Kickstarter появился необычный проект: защищённый смартфон TickTock от компании Unihertz.

Главной его фичей стал расположенный на задней панели дополнительный экран, напоминающий умные часы.

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Смартфон защищён от пыли, влаги и падения. Спереди у него классический 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом под селфи-камеру.

Самое занятное – сзади: между двух камер расположился небольшой второй дисплей с диагональю 1,3 дюйма. На него можно установить циферблаты, а также использовать его для просмотра звонков, уведомлений или сделать селфи на основную камеру.

В плане технических характеристик TickTock представляет собой стандартный бюджетный смартфон: процессор MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Для запуска чудо-смартфона в производство была установлена планка всего в $12 000, но всем смартфон там понравился, что уже собрано более 200 тыс. долларов. Цена смартфона стартует от $279 (примерно 7 500 грн), а первые поставки начнутся в апреле 20222 года.

Ранее сообщалось, что смартфоны нового поколения от Xiaomi получат очень необычную камеру. Речь идет о серии Xiaomi 12, которую, по слухам, представят уже 28 декабря.

Ожидается, что блок основной камеры Ultra-версии, получит сразу восемь отверстий разного размера и формы. Конечно же, не все они будут заняты датчиками изображения, однако такая композиция всё равно вызывает восхищение.

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Автор: Денис Пономаренко