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На портале "Дія" запустили кабинет гражданина с данными из реестров

15:39, 27 апреля 2020
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине появился кабинет гражданина", - написал он.

В частности, в электронном кабинете можно будет посмотреть информацию о недвижимости, электронных документах, авто, земле, бизнесе.

Федоров подчеркнул, что список данных в кабинете гражданина будет расширяться.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".

22 апреля Министерство цифровой трансформации представило электронные паспорта и студенческие билеты в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".

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