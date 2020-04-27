На портале "Дія" запустили кабинет гражданина с данными из реестров
Министерство цифровой трансформации Украины запустило электронный кабинет гражданина на портале государственных услуг "Дія".
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Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
"В Украине появился кабинет гражданина", - написал он.
В частности, в электронном кабинете можно будет посмотреть информацию о недвижимости, электронных документах, авто, земле, бизнесе.
Федоров подчеркнул, что список данных в кабинете гражданина будет расширяться.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".
22 апреля Министерство цифровой трансформации представило электронные паспорта и студенческие билеты в мобильном приложении для оцифрованных документов "Дія".