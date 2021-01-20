Толчком к развитию площадки послужила пандемия коронавируса, из-за которой люди больше времени проводили дома.

Стриминговая платформа Netflix Inc. завершила прошлый год более чем с 200 млн подписчиков.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Толчком к развитию площадки послужила пандемия коронавируса, из-за которой люди больше времени проводили дома.

Компания заявила, что теперь может генерировать больше денежных средств, чем ей нужно, и больше не видит необходимости в денежных займах для поддержки своей стратегии роста.

Акции Netflix выросли на 12% после закрытия торгов.

Предыдущие планы

В декабре 2020 года сообщалось, что к концу года к аудитории Netflix должно прибавиться 30 млн новых пользователей. Тогда отмечалось, что самое позднее в январе 2021-го число подписчиков превысит цифру 200 млн.

Что такое Netflix, Inc.

Netflix, Inc. - американский провайдер медийных услуг, продюсерская компания со штаб-квартирой в Лос-Ґатос, Калифорния. Компания была основана в 1997 году Ридом Гастинґзом и Марком Рендольфом в Скотс-Валли, Калифорния.

Украинская озвучка на Netflix

15 января 2021 года на Netflix вышла лента Outside the Wire ("За проводами"). Это первый оригинальный фильм стриминга, сразу доступный с украинской озвучкой и субтитрами.

6 ноября 2020 года стало известно о том, что на стриминговом сервисе Netflix вышел мультфильм с полноценным украинским дубляжем "Губка Боб: побег Губки".

В 2017 году на Netflix вышел мультфильм с украинской озвучкой "Барби и волшебные Дельфины", а также два сезона мультсериала "Лего Ніндзяго".

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Автор: Елена Коваленко