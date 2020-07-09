На макете iPhone 12 показали симуляцию новой iOS (видео)

В ролике можно видеть, как операционная система iOS 14 может выглядеть на смартфонах iPhone 12.

На днях в интернете были опубликованы сравнительные фотографии, на которых фигурировал макет грядущего смартфона iPhone 12. А теперь на YouTube-канале Маркеса Браунли появилось видео, позволяющее с помощью монтажа оценить, как iOS 14 будет выглядеть на iPhone 12.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Как ожидается, в этом году Apple выпустит сразу четыре варианта iPhone 12. На выбор пользователей будут доступны две модификации iPhone 12 с дисплеями диагональю 5,4 и 6,1 дюйма, а также две версии iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым дисплеями. При этом все модели получат OLED дисплеи. Линейка Pro дополнительно получит сенсор LiDAR, который также используется в планшете iPad Pro модельного ряда 2020 года. С точки зрения дизайна, новый iPhone 12 ближе к the iPhone 4, чем к iPhone 5", - говорится в сообщении.

В ролике можно видеть, как операционная система iOS 14 может выглядеть на смартфонах iPhone 12, используя преимущества более крупных или компактных дисплеев. Однако виджеты лучше смотрятся на устройствах с более крупными дисплеями.

Следует отметить, что макеты iPhone 12 изготовлены производителями защитных чехлов на основании данных утечек схем. Таким образом, нельзя говорить о полной точности, и размеры коммерческих устройств всё же могут немного отличаться. Также нельзя исключать, что дизайн смартфонов тоже может отличаться от нынешних визуализаций.

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