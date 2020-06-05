Motorola представила два новых бюджетных смартфона (фото)

Анонсированы бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E по цене $200 и $150.

В рамках бренда Motorola анонсированы два новых смартфона Moto G Fast и Moto E. Эти новинки являются доступными массовыми решениями.

Читайте такжеМировые поставки смартфонов в этом году упадут почти на 12% - исследование

Модель Moto G Fast позиционируется как «быстрый» смартфон по доступной цене. Он оснащён 8-ядерным процессором Snapdragon 665, оперативной памятью объёмом 3 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 32 ГБ. В устройстве используется 6,4-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1560×720 точек) и соотношением сторон 19:9, пишет itc.ua. В левом верхнем углу экрана имеется сквозное отверстие для фронтальной 8-мегапиксельной камеры. На задней панели расположена тройная камера. Она включает главный модуль на базе 16-мегапиксельного сенсора и объектива с диафрагмой f/1.7, сверхширокоугольный модуль (8 Мп, f/2.2) и 2-мегапиксельный сенсор анализа глубины снимаемой сцены. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 4000 мАч. По заверениям производителя, его ёмкости будет достаточно для двух дней работы в автономном режиме, чему способствует невысокой разрешение дисплея и экономичный процессор. Поддерживается зарядка мощностью 10 Вт. Смартфон Moto G Fast уже доступен для предварительного заказа по цене $199, и теперь он является наиболее доступным представителем линейки Moto G. Его поставки начнутся с 12 июня. Эта модель предлагается только в белом (Pearl White) варианте цветового исполнения корпуса.

Смартфон Moto E является более доступным устройством, ориентированным на нетребовательных пользователей. Устройство оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. Дисплей имеет каплеобразный вырез в верхней части. В данном случае применяется далеко не самый новый 8-ядерный процессор Snapdragon 632, всего лишь 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство получило двойную основную камеру. Главный 13-мегаписельный модуль (объектив с диафрагмой f/2.2, фазовый автофокус) дополнен 2-мегапиксельным сенсором для анализа глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера – 5-мегапиксельная. Батарея имеет ёмкость 3550 мАч. По заверениям производителя, она обеспечивает до 42 часов работы в автономном режиме. На выбор пользователей предлагаются варианты расцветки корпуса Midnight Blue и Champagne Pink. Смартфон Moto E также уже стал доступным для предварительного заказа, а его фактические поставки начнутся 12 июня. Купить эту модель можно будет по рекомендованной цене $149.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram