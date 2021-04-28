Доля Google на американском рынке поисковой рекламы снизилась до 57%.

Материнская компания Google — Alphabet — отчиталась о рекордной выручке в $55,31 млрд по итогам первого квартала на фоне роста расходов на digital-рекламу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Выручка компании выросла на 34% по сравнению с прошлым годом, когда продажи обвалились на фоне пандемии коронавируса.

Прибыль компании выросла на 162% - до $18 млрд, а прибыль на акцию намного превзошла ожидания аналитиков.

Отмечается, что выручки от продаж, связанных с такими продуктами Google, как поисковая система, почта Gmail и карты выросла на 30% и составила $31,88 млрд. При этом YouTube заработал $6 млрд — на 49% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что рост выручки отражает ожидания рекламодателей о том, что возобновление экономики будет совпадать с подъемом деловой активности.

В Google заявили, что выкупят дополнительные акции на $50 млрд, выполнив пожелания инвесторов, которые следили за растущими денежными резервами компании.

Как отмечает издание, несмотря на рост выручки, доля Google на рынке американском рынке поисковой рекламы снижается. По данным исследовательской компании eMarketer, рыночная доля компании в поиске в прошлом году упала до 57% с 61%, в то время как конкурирующая компания Amazon увеличила свою долю до 19% с 13% за тот же период.

Что этому предшествовало

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

9 февраля 2021 года законодатели Евросоюза заявили о том, что хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.

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Автор: Елена Коваленко