Google будет платить изданиям за контент
Компания Google анонсировала программу, согласно которой она будет платить изданиям за качественный контент.
Также Google предлагает оплатить доступ к закрытым платным материалам. Об этом говорится в заявлении компании.
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В компании отмечают, что данная программа даст издателям возможность существенно расширить аудиторию.
Компания уже подписала партнерские соглашения с местными и национальными изданиями в Германии, Австралии и Бразилии. В частности речь идет о немецкой Der Spiegel, InQueensland и InDaily в Австралии, Diarios Associados в Бразилии.
Компания также проводит переговоры с издателями из Нидерландов и Франции.
Как сообщал УНИАН, один из инженеров компании Google заявил о том, что в ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.
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