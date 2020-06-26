Google будет платить изданиям за контент

Программа даст издателям возможность существенно расширить аудиторию.

Компания Google анонсировала программу, согласно которой она будет платить изданиям за качественный контент.

Также Google предлагает оплатить доступ к закрытым платным материалам. Об этом говорится в заявлении компании.

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В компании отмечают, что данная программа даст издателям возможность существенно расширить аудиторию.

Компания уже подписала партнерские соглашения с местными и национальными изданиями в Германии, Австралии и Бразилии. В частности речь идет о немецкой Der Spiegel, InQueensland и InDaily в Австралии, Diarios Associados в Бразилии.

Компания также проводит переговоры с издателями из Нидерландов и Франции.

Как сообщал УНИАН, один из инженеров компании Google заявил о том, что в ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.

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