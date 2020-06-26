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Google будет платить изданиям за контент

17:24, 26 июня 2020
Наука и IT
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Google предлагает оплатить доступ к материалам под пейволлом / иллюстрация REUTERS

Также Google предлагает оплатить доступ к закрытым платным материалам. Об этом говорится в заявлении компании.

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В компании отмечают, что данная программа даст издателям возможность существенно расширить аудиторию.

Компания уже подписала партнерские соглашения с местными и национальными изданиями в Германии, Австралии и Бразилии. В частности речь идет о немецкой Der Spiegel, InQueensland и InDaily в Австралии, Diarios Associados в Бразилии.

Компания также проводит переговоры с издателями из Нидерландов и Франции.

Как сообщал УНИАН, один из инженеров компании Google заявил о том, что в ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.

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