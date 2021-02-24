Тем временем администрация Байдена готовит санкции и другие меры, направленные на Россию из-за хакерской кампании.

Корпорация Microsoft прямо обвинила российскую службу внешней разведки в разрушительной кибератаке против по меньшей мере девяти федеральных ведомств и десятков частных предприятий.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая перед комитетом Сената по вопросам разведки, президент Microsoft Брэд Смит заявил, что, вероятно, потребуется время, пока правительство США официально придет к такому же выводу.

"На этом этапе мы увидели существенные доказательства, указывающие на российское агентство внешней разведки, и мы не нашли никаких доказательств, что ведут нас куда-то еще", - сказал Смит.

Пока американские спецслужбы заявили лишь, что нападение совершил актер, который "вероятно является русским".

Администрация Байдена готовит санкции и другие меры, направленные на Россию из-за хакерской кампании, заявил CNN американский чиновник, знакомый с планами администрации. Дискуссии по ним все еще продолжаются, но их одобрение это вопрос нескольких недель, добавил чиновник, отметив, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпонент.

Оформив свой ответ, отмечает чиновник, Соединенные Штаты будут утверждать, что нарушение выходит за рамки единичного случая шпионажа, и ответ рассматривается в более широком контексте злонамеренной деятельности России.

Напомним, речь идет о кибератаке, длившаяся с весны 2020 года и произошедшая из-за программного обеспечения компании SolarWinds и Microsoft. Считается, что в США в результате нее пострадали около 100 организаций и 9 федеральных агентств, и что хакеры вероятно связаны с Россией.

Представители пострадавших компаний, включая SolarWinds Microsoft и компании по кибербезопасности FireEye Inc и CrowdStrike Holdings сообщили сенаторам, что реальные масштабы кібервтручання до сих пор неизвестны, потому что пострадавшие организации необязательно сообщают об этом.

Президент Microsoft Брэд Смит рассказал, что, по мнению экспертов компании, над атакой работали "не менее 1000 очень опытных и умелых специалистов".

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Автор: УНИАН