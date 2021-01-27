Сотрудники Google Threat Analysis Group утверждают, что хакеры из Северной Кореи нацелились на отдельных исследователей в сфере безопасности.
Об этом сообщает The Verge.
Читайте такжеGoogle превратит свои офисы в центры вакцинации от COVID-19
Как пишет издание, кампания вызывает тревогу тем фактом, что в ней используются незащищённые уязвимости ОС Windows 10 и браузера Chrome.
Для связи с потенциальными целями злоумышленники использовали ряд различных платформ, включая Telegram, LinkedIn и Discord.
По данным Google, хакеры создали блог о кибербезопасности и серию учётных записей в Twitter. Блог был посвящен описанию уязвимостей, сведения о которых уже были общедоступными. Между тем в аккаунтах Twitter были размещены ссылки на блог, а также другие предполагаемые эксплойты.
По данным Google, по крайней мере, один из предполагаемых эксплойтов был подделан. В компании выявили несколько случаев заражения компьютеров исследователей при простом посещении блога хакеров.
Google не сообщает какова цель хакерской кампании, однако отмечает, что цели работают над исследованием уязвимостей. Как пишет издание, это говорит о том, что злоумышленники могут пытаться узнать больше о неизвестных общественности уязвимостях. Полученные знания в дальнейшем они могут использовать для совершения будущих атак.
Google: история конфликта
- 21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.
- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
- 22 декабря 2020 года Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.
- 19 января 2021 года были обнародованы детали иска к Google из-за сговора с Facebook.
- 25 января 2021 года появилась информация о том, что сотрудники компании Google по всему миру объединились в глобальный профсоюз Alpha Global.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram