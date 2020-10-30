Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом получили жители 176 населенных пунктов в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской области.

Мобильная связь 4G стала доступна в городах Горняк, Очеретино, Родинское, Сиверск (Донецкой), Жидачив, Ходоров, Буськ (Львовской), Котельва (Полтавской), Балаховка, Молодежное, (Кировоградской) и десятках сел. Теперь у более 160 тысяч человек появилась возможность пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости – до 100 Мбит/с.

Для улучшения 4G покрытия в этих населенных пунктах Киевстар установил 29 базовых станций на частотах LTE900. Общее количество базовых станций мобильной связи компании – более 38 тысяч.

Киевстар уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения. В 2020 году оператор инвестировал в развитие новых мобильных технологий более 4 млрд грн.

Скоростной мобильный интернет дает новые возможности для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и соответственной SIM-картой (USIM).

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря обмену радиочастотами диапазона 900МГц. Базовые станции этого диапазона имеют наибольший радиус действия и обеспечивают качественное покрытие далеко за пределами населенных пунктов. Обмен радиочастотами стал возможным благодаря конструктивной позиции компании Киевстар, которая добровольно отказалась от части своего спектра. В результате телеком регулятор перераспределил дополнительные частоты между другими мобильными операторами для развития 4G/LTE по всей стране.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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Автор: УНИАН