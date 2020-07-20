Киевстар развивает тарифы для старшего поколения

Новый тариф создан для людей почтенного возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить.

Киевстар представляет новый тарифный план для абонентов почтенного возраста – «Интернет для родителей». Он стал частью тарифов, которые Киевстар создал для абонентов от 60 лет, и в которые уже входят «Звонки для родителей».

Новый тариф создан для людей почтенного возраста, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить. Ведь согласно данным исследования* Киевстар, среди этих абонентов – более 50% уже пользователи смартфонов, и этот процент постоянно растет.

«После запуска тарифа только для звонков, мы получили много положительных отзывов от людей почтенного возраста. Сейчас тарифом «Звонки для родителей» уже пользуется более 100 000 клиентов. Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для людей от 60 лет, в которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих предложениях», – комментирует запусктарифа Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В тарифе «Интернет для родителей»: 6000 Мб мобильного интернета и безлим на популярные социальные сети и мессенджеры, безлим для звонков в сети Киевстар и 60 минут на номера других операторов и за рубеж. Также без дополнительной платы абоненты смогут пользоваться фиксированным интернетом от Киевстар. Стоимость тарифа – 100 грн в месяц.

Для того, чтобы подключить тариф нужно:

быть абонентом Киевстар в возрасте от 60 лет;

пользоваться услугами оператора не менее 3 месяцев;

лично посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и идентификационным кодом, чтобы оформить договор**.

Напомним, что для тех, кто хочет освоить основные функции смартфона, Киевстар запустил онлайн-школу мобильной грамотности «Смартфон для родителей». Это 10 интерактивных видео, которые содержат пошаговую инструкцию от включения нового смартфона и настройки его под себя, к использованию мессенджеров и различных приложений. Онлайн-уроки призваны помочь старшему поколению разобраться в возможностях своего девайса.

*Согласно данным исследованиям компании InMind, что проводилось в период с 1 января по 31 марта 2020 года. Метод проведения – онлайн, выборка – репрезентативная населению Украины, проживающего в городах с 50+ тысяч человек.

**Работа с персональными данными абонентов осуществляется компанией исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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