Начиная с 27 февраля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям благодаря сотрудничеству с Киевстар начнет информировать граждан об актуальной ситуации в регионе и давать рекомендации через SMS-сообщения.

SMS будут поступать от имени DSNS UKR-это официальный источник SMS-информирования от ГСЧС для абонентов Киевстар. Государственная служба также работает над тем, чтобы абоненты и других мобильных операторов могли получать такие сообщения уже в ближайшее время.

Таким образом ГСЧС и Киевстар будут помогать гражданам получать жизненно важную информацию и рекомендации как можно быстрее, когда у людей может не быть доступа к интернету или они не могут самостоятельно и быстро проверить ее.

Государственная служба вместе с Киевстар призывают граждан доверять только официальным источникам. В частности, последнюю проверенную информацию от ГСЧС можно получить в социальных сетях Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, а также на YouTube-канале ведомства.

Справка. Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, обслуживающий 26,3 млн абонентов мобильной связи и 1,2 млн абонентов фиксированного интернета. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий. Сеть 4G Киевстар доступна на территории с 90% населения. Акционеры Киевстар - международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и является № 1 налогоплательщиком в области связи, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.