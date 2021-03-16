Китайская телекоммуникационная компания Huawei начнет взимать с крупных производителей смартфонов «разумную» плату за доступ к своим патентам в сфере 5G.
Об этом пишет Bloomberg.
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Владелец крупнейшего в мире портфеля патентов 5G будет вести переговоры о роялти и возможном перекрестном лицензировании с Apple и Samsung.
Компания нацелена получать роялти несмотря на попытки США запретить сетевое оборудование Huawei и исключить его из цепочки поставок.
В то же время Huawei обещает взимать более низкие ставки, чем конкуренты — Qualcomm, Ericsson и Nokia.
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