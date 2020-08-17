iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире

В апреле 2020 года доля iPhone 11 на рынке США составила 16%.

iPhone 11 на сегодняшний день является самым популярным смартфоном в пяти странах.

Об этом говорится в исследовании рынка Counterpoint, опубликованном на сайте агентства.

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На протяжение апреля 2020 года доля iPhone 11 на рынке США составила 16%.

Кроме того смартфон стал лидером на рынках Китая, Великобритании, Германии и Японии.

В частности, на китайском рынке доля устройства составила 4%, на Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3 пришлось по 3%. В США лидерство iPhone 11 зафиксировали с отрывом в 12% от Samsung Galaxy A10e, который получил долю 6%.

Рынки, на которых iPhone 11 упустил лидерство

В то же время, как отмечают эксперты, в некоторых странах iPhone 11 упустил лидерство. Например, в Южной Корее весь топ-5 заняли смартфоны Samsung, на первом месте оказался Samsung Galaxy A90 5G с долей 11%.

Во Франции первое и второе места заняли Samsung Galaxy A51 и iPhone 11, на которые пришлось 8 и 7% соответственно. В Индии самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8, доля которых составила 14%.

Специалисты отметили, что в Южной Корее тройка самых востребованных устройств имела поддержку 5G, в Индии весь топ-5 заняли смартфоны Xiaomi Redmi. Эксперты обратили внимание, что в октябре 2019 года iPhone 11 также оказывался самым популярным телефоном на рынках США, Великобритании, Китае, Франции, Южной Кореи, Германии и Японии.

Лучшие смартфоны

17 августа 2020 года стало известно о том, что специалисты Expert Imaging and Sound Association (EISA) составили рейтинг лучших смартфонов года.

В начале 2020 года был обнародован топ-10 самых продаваемых смартфонов 2019.

В феврале 2019 года были названы смартфоны с самым высоким и самым низким излучением.

В сентябре 2019 года был опубликован топ-5 самых популярных брендов смартфонов.

Обещанный новый iPhone

31 июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что любители iPhone не увидят в сентябре обещанную новую модель.

Презентация iPhone 12, должна была состояться в сентябре 2020 года. Ожидалось, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно.

24 июля 2020 года стало известно о том, что iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в других аппаратах.

Также сообщалось, что запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрения OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.

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Автор: Елена Коваленко