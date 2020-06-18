Минцифры изучит выгоды от возможной интеграции в цифровой рынок ЕС

В Минцифры подчеркнули, что ведомство в первую очередь интересует потенциальное влияние такой интеграции на двустороннюю торговлю Украины и ЕС.

Министерство цифровой трансформации 17 июня подписало меморандум с общественной организацией "Украинский центр европейской политики", главной целью которого является проведение исследования экономических выгод интеграции Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза. Читайте такжеМинцифры запустило образовательный сериал "Как стать YouTube-блогером" (видео) Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Минцифры подчеркнули, что ведомство в первую очередь интересует потенциальное влияние такой интеграции на двустороннюю торговлю Украины и ЕС, ВВП Украины и благосостояние граждан страны и Европейского Союза. Согласно сообщению, для проведения исследования будут привлечены эксперты Киевской школы экономики. Исследование проводится при финансовой поддержке международного фонда "Видродження". Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность фиксации европейских перспектив для ассоциированных партнеров Евросоюза. Справка УНИАН. Единый цифровой рынок ЕС – единое экономическое пространство в сфере информации, телекоммуникаций между странами Союза, фактическое создание которого стартовало в 2019 году. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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