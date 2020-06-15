Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 3 раза

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам 4 месяцев стал Китай: объем экспорта вырос почти вдвое, при этом объем импорта сократился на 5,5%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил 674,5 млн долл., что в 3 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 1,7% - до 16,086 млрд долл., а импорт сократился на 9,3% - до 16,760 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,96, а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам четырех месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос почти вдвое - до 1,786 млрд долл., в то время как объем импорта из Китая сократился на 5,5% - до 2,398 млрд долл.

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Далее среди крупнейших торговых партнеров Польша: объем экспорта товаров в эту страну составил 1,040 млрд долл., сократившись на 6,5%. Объем импорта сократился на 7,8% - до 1,166 млрд долл.

В целом экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 10,7% – до 6,195 млрд долл., а импорт товаров из стран ЕС сократился на 5,6% - до 7,314 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

Дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 млрд долл.

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