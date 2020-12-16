По информации инсайдера, Apple учла все проблемы с выпуском смартфонов в 2020 году и намерена представить очередное поколение смартфонов точно в срок.

Следующий флагманский смартфон Apple iPhone 13 выйдет на рынок без задержек.

Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Читайте такжеApple планирует увеличить производство iPhone

Как пишет издание, Apple учла все проблемы с выпуском смартфонов в 2020 году и намерена представить очередное поколение смартфонов точно в срок.

Компания намерена провести традиционную презентацию в сентябре следующего года. В этой связи Мин-Чи Ко предсказывает, что первая партия iPhone 13 поступит в производство уже летом 2021 года.

Эксперт также рассекретил информацию о том, что в 2021 году Apple выпустит iPhone с процессором Apple A15. Вместе с тем он опроверг слухи о том, что основной производитель чипов для iPhone — тайваньская компания TSMC — снижает темпы производства на 20 процентов. По данным аналитика, спрос на смартфоны серии iPhone 12 стабильно высок, поэтому партнеры американской корпорации не собираются снижать объемы поставок.

Проблемы с iPhone

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН