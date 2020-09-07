В частности, компания сэкономила на закупке электроэнергии 24,3 миллиона гривень, компьютеров – 15,6 миллиона гривень, POS-терминалов – 8,5 миллиона гривень.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта"за последние 4 года сэкономил на закупках в государственной системе Prozorro 1 миллиард гривень.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

"Укрпошта" сэкономила 1 миллиард гривень на закупках в Prozorro за 4 года", - написал он.

На чем сэкономили больше всего

В частности, компания сэкономила на закупке электроэнергии 24,3 миллиона гривень, компьютеров – 15,6 миллиона гривень, POS-терминалов – 8,5 миллиона гривень.

Также Смелянский сообщил, что за 4 года "Укрпошта" провела 10 780 тендерных процедур. Количество предложений на одни торги в 2020 году составило в среднем 3,63 предложения. В 2019 году этот показатель составлял 3,36, а в 2018 году – 2,92.

Что этому предшествовало

Ранее Смелянский сообщил, что чистая прибыль национального оператора почтовой связи "Укрпошта" в первом полугодии составила 42,7 миллиона гривень.

Справка УНИАН

"Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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Автор: Павел Степанец