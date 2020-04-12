«Укрпочта» обещает не повышать тарифы на свои услуги

Генеральный директор компании Игорь Смелянский заверил, что «Укрпочта» продолжит предоставлять сервис международных отправлений, несмотря на ограничение авиасообщения с другими странами.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпочта» решил не прекращать действие сервиса международных отправлений из Украины, несмотря на ограничение авиасообщения с другими странами, и не планирует повышать тарифы на свои услуги.

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Об этом генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас из-за пандемии коронавируса в мире почтовые операторы Канады, Испании, Германии, Казахстана и Южной Кореи закрыли прием экспортных отправлений, некоторые страны сократили работу сортировочных центров и таможенных пунктов и начали использовать грузовые поезда для транзита свои отправлений.

«Укрпочта», понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы», - заверил Смелянский.

Он отметил, что в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения «Укрпочта» планирует ввести другие пути доставки, в частности, используя грузовые рейсы Turkish Airlines, транзит вместе с компанией «Элерон» и AirBaltic из аэропорта «Жуляны» и аэропорта Львова.

Таким образом будет обеспечено регулярное грузовое сообщение в Европу и США, а также действуют наземные маршруты в Молдову, Румынию, Польшу, Латвию, Эстонию, Словакию, Чехию и другие географически близкие к Украине страны.

Смелянский подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Украины почти нет остатков неотправленной почты, а благодаря решению «Почты Нидерландов» и авиакомпании KLM есть сообщение с ключевыми странами Латинской Америки, Африки и Океании. В то же время направление Австралии и маленьких островных государств остается проблемным.

«Затраты на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза в разные направления. Но «Укрпочта» приняла решение не вводить дополнительные надбавки за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров. Все скидки будут сохранены», - заверил Смелянский.

Вместе с тем он предупредил, что сроки доставки отправлений могут быть большими, поскольку сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут быть от 2 дней до 2 недель, но могут происходить и аномальные случаи транзита в 3-4 недели.