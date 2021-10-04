Компания Google не будет предлагать пользователям банковские счета в рамках проекта Plex.

Компания Google заявила о том, что отказывается от одного из своих проектов.

Речь идет о проекте Plex. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Читайте такжеGoogle будет искать видео в TikTok и Instagram

Googlе не будет предлагать пользователям Google Pay банковские счета.

Изначально планировалось, что пользователи цифрового кошелька Google Pay смогут подписаться на расширенные текущие счета и дебетовые карты в нескольких крупных и малых финансовых учреждениях, включая Citigroup и Стэнфордский федеральный кредитный союз.

Эта услуга должна была синхронизироваться с Google Pay. Предполагалось, что идея будет работать сразу под двумя брэндами — Google и партнерских финучреждений.

На данный момент в Citigroup заявили, что банк планирует предлагать другие счета потенциальным клиентам, которые подписались на лист ожидания Plex. Также в банке добавили, что будут искать другие способы сотрудничества с Google в будущем.

Выход Google на финансовый рынок:

О проекте Plex cтало известно почти два года назад. В ноябре 2019 года появилась информация о планах Google выйти на рынок финансовых услуг.

Изначально предполагалось, что проект дебютирует в 2020 году. Однако, по словам собеседников издания, компания отказалась от этих планов на фоне ряда сорванных дедлайнов и ухода руководителя Google Pay Цезаря Сенгупта, который поддерживал проект в апреле этого года.

Автор: Елена Коваленко