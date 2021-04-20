На пользователей Facebook Messenger в 84 странах мира готовится масштабная атака.
Об этом говорится в заявлении компании по кибербезопасности Group-IB.
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Мошенники предлагают пользователям якобы Facebook Messenger с новыми функциями, например, несуществующую Gold-версию. Целью является получение доступа к аккаунтам обманутых пользователей.
При этом злоумышленники используют созвучные официальному мессенджеру названия, в том числе Messanger, Meseenger, Masssengar, а в качестве аватарки выбирают официальную иконку приложения.
В сообщении мошенников содержится короткая ссылка, созданная с помощью сервисов linktr.ee, bit.ly, cutt.us, cutt.ly, rb.gy. Перейдя по ней, пользователи попадают на фейковый сайт с фиктивной формой для авторизации. В итоге жертва может потерять доступ к своему аккаунту, а ее персональные данные попадают к мошенниками.
В этой схеме используется 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около 1 тыс. поддельных профилей социальной сети, обнаружили специалисты Group-IB Digital Risk Protection.
Что этому предшествовало
- Эксперты впервые зафиксировали эту схему летом 2020 года, когда злоумышленники распространяли ссылки на скачивание несуществующего «обновления» Facebook Messenger.
- В апреле 2021 года число фейковых постов в Facebook, предлагающих установить «последнее обновление» мессенджера, достигло 5,7 тыс.
- Там рекомендуют пользователям скачивать приложения и обновления только из официальных магазинов мобильных приложений и доверять рекламным сообщениям только с верифицированных аккаунтов компаний.
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