В феврале в среднем прирост составлял 10-20 тысяч пользователей в день.

Почти 4 миллиона украинцев обновили мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія" до ее второй версии - "Дія 2.0".

Читайте такжеЗапустят в начале года: в Украине анонсировали 6 цифровых проектовОб этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Почти 4 миллиона украинцев обновили мобильное приложение "Дія"... Немного статистики: 66,4% пользователи Android; 31,1% пользователи IOS; 2,5% пользователи Huawei", - написал он.

По его словам, в феврале, когда не было презентации новых продуктов, в среднем прирост составлял 10-20 тысяч пользователей в день.

"В среднем активных пользователей в день (которые делятся документами, предъявляют QR) - 220 тысяч в день", - написал Федоров.

Вице-премьер также сообщил, что чаще всего цифровые копии документов (шеринг/валидация) используются в следующих секторах: финансовый (тройка лидеров: Nova Pay, "Монобанк", "А-банк"), логистический (тройка лидеров: "Новая Почта", "Укрпошта", SAT), кредитный (тройка лидеров: "Мілоан", Tengo, MoneyVeo) и другие сферы (ЦПАУ, ритейл, телеком и прочее).

Также он сообщил, что Минцифры сейчас разрабатывает услугу "Статичный QR", которая позволит бизнесу генерировать QR-код и получать от пользователей "Дія" цифровые копии документов без интеграции через API (программный интерфейс приложения).

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов "Дія 2.0".

Обновленная версия программы содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справку внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии.

Также мобильное приложение отображает жизненное пространство регистрации проживания в соответствии с паспортом или свидетельством о рождении.

Кроме того, с помощью обновленного приложения можно проверить наличие штрафов и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по исполнительному производству по физлицу-должнику, передавать право на управление транспортным средством через заказ электронного свидетельства о его регистрации.

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Автор: Павел Степанец