В Бразилии власти штата Сан-Паулу рассматривают поставновление о том, что Apple должна включать зарядные адаптеры в комплект поставки своих смартфонов.
Читайте такжеApple оштрафовали на 10 миллионов евро за обманчивую рекламу iPhone
Как сообщает DTF, обсуждение было инициировано организациией Procon-SP (аналог общества прав потребителей).
Правозащитники, как отмечается, не нашли доказательств того, что отказ от зарядных устройств сильно повлияет на состояние экологии (как об этом заявляют в Apple). Они также обеспокоены тем, что компания может отказывать пользователям в гарантийном обслуживании, ссылаясь на использование теми «неродных» зарядных устройств.
Apple пока никак не прокомментировала претензии. Procon-SP просит власти обязать компанию предоставлять бесплатный адаптер всем покупателям, которые об этом попросят — изменять состав упаковки не потребуется.
Отмечается, что в связи с особенностями бразильского законодательства, iPhone и другая электроника стоят в стране дороже, чем где бы то ни было в мире.
Apple с осени 2020 года исключила зарядные адаптеры и наушники из комплекта iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) и XR. В компании объяснили это решение заботой об экологии.
Больше новостей по теме
- Установлена реальная себестоимость iPhone 12 - Nikkei
- Apple перенесет производство iPad и MacBook из Китая - СМИ
- В Apple решили отказаться от проводов в iPhone - инсайдер
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram