в связи с особенностями бразильского законодательства, iPhone и другая электроника стоят в стране дороже, чем где бы то ни было в мире.

В Бразилии власти штата Сан-Паулу рассматривают поставновление о том, что Apple должна включать зарядные адаптеры в комплект поставки своих смартфонов.

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Как сообщает DTF, обсуждение было инициировано организациией Procon-SP (аналог общества прав потребителей).

Правозащитники, как отмечается, не нашли доказательств того, что отказ от зарядных устройств сильно повлияет на состояние экологии (как об этом заявляют в Apple). Они также обеспокоены тем, что компания может отказывать пользователям в гарантийном обслуживании, ссылаясь на использование теми «неродных» зарядных устройств.

Apple пока никак не прокомментировала претензии. Procon-SP просит власти обязать компанию предоставлять бесплатный адаптер всем покупателям, которые об этом попросят — изменять состав упаковки не потребуется.

Отмечается, что в связи с особенностями бразильского законодательства, iPhone и другая электроника стоят в стране дороже, чем где бы то ни было в мире.

Apple с осени 2020 года исключила зарядные адаптеры и наушники из комплекта iPhone 12, 12 Pro, 11, SE (2020) и XR. В компании объяснили это решение заботой об экологии.

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Автор: Дмитрий Захаров