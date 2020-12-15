Apple будет наращивать свое предложение iPhone на рынке в связи со спросом на первые в линейке смартфоны с технологией 5G.

Компания Apple планирует произвести около 96 миллионов iPhone в первом полугодии следующего года, что является приростом в 30% к производству этого года.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

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Как пишет издание, Apple будет наращивать свое предложение iPhone на рынке в связи со спросом на первые в линейке смартфоны с технологией 5G.

Планируется увеличение выпуска iPhone 12 и его предшественников Phone 11 и iPhone SE.

В годовом плане, который Apple предоставила поставщикам, речь идет о производстве 230 миллионов смартфонов в следующем году - это на 20% больше нынешних показателей.

Проблемы с iPhone

16 ноября 2020 года появилась информация о том, что пользователи новых смартфонов от Apple столкнулись с проблемами со звуком при подключении официально совместимых с аппаратами моделей Bluetooth-гарнитур и слуховых аппаратов. В компании признали проблему и обещают устранить ее.

28 октября 2020 года в СМИ появились отзывы пользователей новых iPhone 12, которые жаловались на то, что модель крайне неудобна и травматична.

17 ноября 2020 года владельцы iPhone 12 mini нашли еще одну проблему в работе новинки.

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Автор: УНИАН