Компания Amazon принесла извинения члену Палаты представителей США Марку Погану.

Компания Amazon принесла извинения члену Палаты представителей США Марку Погану, написавшему в Twitter о плохих условиях труда в компании.

Об этом сообщает The Intercept.

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Amazon признал, что твит был некорретным, а попытка ответить конгрессмену была «самоцелью».

«Твит не принимал в расчет наш большой штат водителей и вместо этого неверно фокусировался на условиях в центрах обработки заказов. В типичном фулфилмент-центре Amazon десятки уборных, и сотрудники могут в любое время отойти с места работы. Мы призываем сотрудников, которые сталкиваются с другими условиями, обратиться к своему начальнику, чтобы мы работали над этим», — сообщил Amazon на своем сайте.

Скандальный твит: что о нем известно

25 марта 2021 года Поган обвинил Amazon в том, что она, в частности, вынуждает работников справлять нужду в бутылки из-под воды. В ответ Amazon ответила с корпоративного аккаунта: «Ты же не веришь на самом деле в эту историю с писанием в бутылку, не так ли?».

Американские СМИ еще до твита Amazon сообщали, что водителям компании приходится пользоваться бутылками, а не туалетами, чтобы успевать развозить заказы и не подвергаться риску штрафов и увольнений. После твита компании СМИ повторно сообщили об условиях труда в Amazon.

Amazon вступил в публичный диалог с Марком Поганом и другими конгрессменами в конце марта, после того как те начали критиковать меры компании в борьбе с профсоюзами. До этого генеральный директор Amazon Джеф Безос выразил недовольство тем, что компания «недостаточно агрессивно» отвечает на критику.

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Автор: Елена Коваленко