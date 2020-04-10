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"Укрпошта" закупит 500 авто, которые заменят отделения в селах

13:16, 10 апреля 2020
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Закупленные авто появятся в качестве мобильных отделений уже летом / фото УНИАН

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Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский во время онлайн-подписании финлизингового соглашения на покупку автомобилей.

"Сегодня у нас хороший повод собраться вместе и подписать договор о покупке 500 автомобилей, которые поедут в качестве передвижных отделений "Укрпошты" - сообщил Смелянский.

Гендиректор "Укрпошты" также сообщил, что общая сумма сделки составляет 8,5 миллиона евро.

"Коротко о тендере. Это общая сумма 8,5 миллиона евро при условии покупки не только самих авто, но и дооборудования автомобилей. Там уже будет установлено все необходимое оборудование. Это первый тендер по новой процедуре, где мы устанавливали неценовые критерии, чтобы привлечь большее количество компаний", - сказал он.

По словам Смелянского, компанию интересовали в первую очередь технические характеристики авто для передвижных отделений. "Укрпошта" рассматривала три автомобиля как варианты для будущей покупки.

"Приняли участие Peugeot Partner, Fiat Doblo Maxi и Renault Docker. В результате ожесточенной борьбы победил Fiat c почти 20-процентной скидкой от начальной цены", - сообщил он.

Спелянский отметил, что эти авто будут работать в пяти областях Украины / фото УНИАН

Как сообщил Смелянский, первые 500 автомобилей предусмотрены для работы на территории 5 областей, том числе - Киевской.

Автомобили будут поставлены в Украину в течение лета-осени этого года и появятся в качестве мобильных отделений уже летом.

Участниками лизингового соглашения также стали банк "ПУМБ" и компания "УкрЛада".

Гендиректор подчеркнул, что компания планирует провести еще два тендера.

"Мы надеемся провести еще два тендера, и мы покроем всю страну на протяжении следующего года", - сказал он.

Присутствовавший на онлайн-подписании министр инфраструктуры Владислав Криклий акцентировал на важности передвижных отделений для сел.

"В Украине 25 тысяч сел, в которых живут более 10 миллионов граждан, они нуждаются в том, чтобы их обслуживали, предоставляли качественные услуги, начиная от пенсий и социальных выплат и завершая продуктовыми пакетами, лекарствами" - сказал он.

Как сообщал УНИАН, национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" планирует открыть до 300 новых почтовых отделений в 2020 году.

8 апреля Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о предоставлении банками и национальным оператором почтовой связи "Укрпошта" инструментов для дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами и другими получателями государственной социальной помощи.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тысяч отделений.

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