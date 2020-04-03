Сколько зарабатывают мобильные операторы: украинский рынок связи за год вырос до 73 миллиардов гривень

Общий доход украинского рынка связи в 2019 году вырос на 18%, до 73 млрд грн. Более 90% доходов принесли телекоммуникационные услуги и только 9% - почтовая и курьерская службы.

Общий доход украинского рынка связи, включающего в себя телекоммуникационный, почтовый и курьерский бизнес, в 2019 году вырос на 18% по сравнению с годом ранее – до 73 млрд грн с 62 млрд грн в 2018 году. Об этом сказано в отчете о работе по итогам 2019 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

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В частности, 91% доходов принесли телекоммуникационные услуги и только 9% - почтовая и курьерская службы.

В структуре доходов от предоставления телекоммуникационных услуг наибольшую долю имеет мобильная связь – 63% от всех доходов, за ней идет фиксированный доступ к интернету – 17,6% и фиксированная телефонная связь – 5,9%.

Доходы от услуг мобильной связи в 2019 году составили 42 млрд грн. В частности, в этих доходах доля услуг доступа к интернету составила 56,7%, а голосовой телефонии - 20,6%.

Мобильным интернетом 4G в прошлом году воспользовалось 14,6 млн человек, а общее число мобильных интернет-пользователей достигло 34,7 млн.

Согласно отчету, количество активных SIM-карт по состоянию на 31 декабря 2019 года составило 54,8 млн штук. Это на 1,5% больше, чем было по состоянию на 31 декабря 2018 года. В 2019 году среднемесячный доход от одной SIM-карты увеличился на 17,8% по сравнению с 2018 годом.

Доходы от услуг фиксированного доступа в интернет составили 11,7 млрд грн. Количество точек фиксированного доступа с учетом физических лиц-предпринимателей составило 7,3 млн (1,2 млн в сельской местности), что на 18% больше, чем по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации планирует до конца мая этого года подать на утверждение Кабинета министров концепцию развития цифровой инфраструктуры, предусматривающую строительство сети фиксированного широкополосного интернет-доступа по всей территории Украины.