Apple может открыть часть магазинов в первой половине апреля

О закрытии розничных магазинов в Китае на фоне распространения коронавируса COVID-19 компания сообщила в начале февраля

Компания Apple сообщила, что некоторые из ее розничных магазинов могут открыться в апреле.

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О закрытии розничных магазинов в Китае на фоне распространения коронавируса COVID-19 компания сообщила в начале февраля. 14 марта все 42 магазина в Китае возобновили работу, но были закрыты остальные 458 магазинов за пределами Китая.

«В настоящее время мы ожидаем, что некоторые магазины смогут открыться в первой половине апреля в зависимости от ситуации в конкретном регионе, - говорится в письме старшего вице-президента по персоналу и розничной торговле Дейдры О'Брайен, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. - Мы будем делать объявления о каждом магазине, как только будут установлены конкретные даты», передает kommersant.

При этом еще больше сотрудников офисов Apple переводят на удаленную работу минимум до 5 апреля.