Apple отменила презентацию нового iPhone из-за вспышки коронавируса

На презентации Apple должна была показать новую модель iPhone SE 2.

Компания Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта, из-за распространения коронавируса.

На этом мероприятии должны были показать новую модель iPhone SE 2 (известную также как iPhone 9) и другие новинки, передает Gizmochina.

Решение об отмене мероприятия принято в связи с тем, что в Санта-Кларе (Калифорния), где расположена штаб-квартира Apple, установлен запрет на мероприятия с числом участников более тысячи человек.

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Отмечается, что Apple также рассматривала варианты провести презентацию в другом месте, либо при помощи только онлайн пресс-релизами, однако окончательное решение еще не принято.

Также отмечается, что коронавирус повлиял на производство iPhone 9 и цепь поставок продукции. Издание отмечает, что сейчас рассматривается вариант с выпуском устройства в июне, но, в зависимости от ситуации, релиз снова может задержаться.

Помимо этого, выпуск нового iPhone 12 также вероятно перенесется с привычного сентября на октябрь или ноябрь.