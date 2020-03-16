Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли – эксперт

Также эксперт прогнозирует существенную корректировку компаниями отрасли своей деятельности.

Следующие два квартала будут очень тяжелыми для IT-отрасли в связи с негативным экономическим влиянием эпидемии коронавируса.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

"Следующие два квартала будут очень тяжелыми для экономики и IT-индустрии в частности. В ближайшее время мы будем иметь дело с замедлением темпов роста IT-сферы. Уже сегодня мы видим, что компании консолидируются: их усилия направлены на защиту здоровья своих сотрудников, удержание ключевых клиентов и позиций на рынке", - сказал он.

Также Васюк сообщил, что IT-компаниям придется вносить изменения в свою деятельность в связи со сложившейся ситуацией.

"Нам придется работать в условиях оптимизации бюджетов и, возможно, изменения бизнес-моделей - мы видим, как массово отменяются ивенты, компании переходят на удаленный режим работы и пересматривают договоры", - сказал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что именно IT-индустрия сможет быстро справиться с негативными экономическими последствиями эпидемии.

"В то же время IT-бизнес в Украине сможет сосредоточить усилия на своих рыночных преимуществах. Поэтому сейчас важно не вносить критических изменений в условия функционирования IТ-индустрии в Украине, ведь после стабилизации ситуации именно она сможет быстро восстановить темпы роста", - подытожил Васюк.

Как сообщал УНИАН, в рамках программы противодействия распространению коронавируса 96% ведущих украинских компаний IT-отрасли закупили защитные маски и антисептики для сотрудников. Кроме этого, 91% опрошенных компаний отменили рабочие командировки за границу, 86% - отменили массовые мероприятия, 70% - оперативно перешли на онлайн-режим в коммуникациях, а 54% - ввели в офисе режим свободного посещения.

По прогнозам экспертов, рост расходов на продукцию мировой IT-отрасли из-за коронавируса замедлится в 2020 году до 4,3% с прогнозируемых в конце 2019 года 5%. Если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться, то рост составит только 1,3%, и даже этот показатель может быть изменен в сторону уменьшения.