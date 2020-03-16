Хроники коронавируса: из Украины пытались вывезти более 130 тысяч масок

Глава таможенной службы призвал украинский бизнес проявлять социальную ответственность и беспокоиться за граждан Украины.

Государственная таможенная служба Украины в выходные остановила попытку экспортировать из страны свыше 130 тысяч штук медицинских масок, вывоз которых в рамках борьбы с коронавирусом на сегодня запрещен.

Читайте такжеНа днях больницы и аптеки будут "насыщены" масками и антисептиками - Аваков

Об этом сообщил глава Таможенной службы Максим Нефедов на брифинге, посвященном мерам по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Украине.

"Только за выходные общими усилиями остановлен экспорт свыше 130 тысяч штук масок разных типов", - сказал Нефедов.

В связи с этим он призвал отечественный бизнес проявлять социальную ответственность и "беспокоиться за граждан Украины".

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в аэропорту "Борисполь" арестовали груз медицинских масок массой 1,5 тонны, которые хотели вывезти в Объединенные Арабские Эмираты и Италию.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19, в том числе ввел карантин в учебных заведениях страны сроком на три недели, с 12 марта.

Кроме того, Кабмин вел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства, до 6 июня, и намерен обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.

14 марта правительство Украины временно запретило въезд в Украину иностранцам и закрыло международное регулярное пассажирское сообщение.

Так, соответствующим документом предусмотрено: временно закрыть с 00:00 17 марта по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу Украины для международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запретить с 00:00 16 марта по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).