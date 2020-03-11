Мэрия Львова запустила в Facebook и Telegram чат-бот о коронавирусе

Автоматический онлайн-ответчик позволит жителям города узнать о самом коронавирусе, а также готовности города к его распространению.

Львовский городской совет запустил чат-бот в социальных сетях Facebook и Telegram о коронавирусе и готовности города к его распространению.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Чат-бот работает в системе онлайн-помощи жителям города Lvivcityhelper bot, и теперь с его помощью можно получить информацию об оперативных действиях мэрии по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее горсовет создал штаб по оперативному реагированию и принятию решений относительно ситуации с коронавирусом, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-канал «Коронавірус_інфо» с оперативной и текущей информацией о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в Украине.

Также глобальные социальные сети Facebook и Instagram запретили размещение рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок, рассчитывая таким образом предотвратить использование темы коронавируса в корыстных целях.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Подозрение подтверждено у мужчины, который вернулся из Италии, где зафиксировано распространение COVID-19.

Новые случаи обнаружения коронавируса в Украине не зафиксированы.

На сегодняшний день Министерство здравоохранения Украины не видит оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий.