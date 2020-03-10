Facebook и Instagram запретили рекламу медицинских масок

Решение принято, чтобы предотвратить использование в корыстных целях панических настроений вокруг ситуации с коронавирусом.

Глобальные социальные сети Facebook и Instagram запретили размещение рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок, рассчитывая таким образом предотвратить использование темы коронавируса в корыстных целях, сообщил в своем Twitter-канале директор по продуктам компании Facebook Роб Лезерн.

Читайте такжеFacebook дал ВОЗ бесплатные рекламные площади для оповещений о коронавирусе

«Мы (соцсети Facebook и Instagram – УНИАН) запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок. Мы пристально следим за ситуацией с COVID-19 и будем дальше усовершенствовать нашу политику, если увидим, что кто-то пытается использовать чрезвычайную ситуацию с коронавирусом в корыстных целях», - заявил Лезерн.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Подозрение подтверждено у мужчины, который вернулся из Италии, где зафиксировано распространение COVID-19.

Новые случаи обнаружения коронавируса в Украине не зафиксированы.

На сегодняшний день, Министерство здравоохранения Украины не видит оснований для введения в Украине ограничений на проведение массовых мероприятий.