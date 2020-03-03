"Укрпошта" отчиталась о прибыли против убытка годом ранее

Компания в 2019 году получила 607 млн грн чистой прибыли.

Национальный оператор почтовой связи Украины Публичное акционерное общество «Укрпошта» в 2019 году получило 607 млн ​​грн чистой прибыли по сравнению с убытком в размере 627 млн ​​грн в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

Читайте такжеВ 200 раз больше, чем у почтальона: глава «Укрпошты» назвал свою зарплату

Согласно сообщению, чистый доход от реализации товаров, работ, услуг компании в прошлом году составил около 8,1 млрд грн, что на 18,7% больше аналогичного показателя за 2018 год.

В частности, в 2019 году выросли доходы компании от письменной корреспонденции и мелких пакетов - на 23,9%, от посылок - на 22,8%, от платежей - на 20,5%, от периодических изданий - на 6,5%.

Также, по информации пресс-службы, "Укрпошта" в 2019 году получила 69 млн грн дохода от сдачи в аренду недвижимости, что вдвое больше, чем в 2018 году.

Также сообщается, что расходы на оплату труда сотрудников компании в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, выросли на 411,3 млн грн - до 4,7 млрд грн, составив в целом вместе с начислениями 5,8 млрд грн или более 70% от доходов компании.

В пресс-службе отметили, что более 80% фонда заработной платы "Укрпошты" составляют затраты на производственный персонал, которые в прошлом году выросли на 400 млн грн, и были направлены на зарплаты работникам производственных специальностей, материальное поощрение операторов, почтальонов, начальников отделений связи и их заместителей.

Согласно сообщению оператора почтовой связи, средняя зарплата сотрудников "Укрпошты" на полной занятости в 2019 году выросла на 18% - до 7443 грн.

Также сообщается, что "Укрпошта" в прошлом году увеличила обязательные отчисления налогов, сборов, взносов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные целевые фонды, по сравнению с 2018 годом, на 14,4% - до почти 2,5 млрд грн.

«2019 год стал переломным годом для компании. Несмотря на часто неравные условия ведения бизнеса, ограниченную инвестиционную программу и сложные конкурентные условия, "Укрпошта" увеличила объемы бизнеса, получила рекордную прибыль и была признана лучшей почтой мира по развитию экспорта, а украинская марка впервые получила звание лучшей марки Европы и мира. Все эти достижения получены благодаря совместной работе всей свыше 65-тысячной команды "Укрпошты", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Игоря Смелянского.

В пресс-службе со ссылкой на Смелянского также отметили, что благодаря увеличению тарифа на доставку пенсий, возможности продавать имущество и привлекать инвесторов, инвестиционная программа компании на текущий год впервые в ее истории составит более 1,6 млрд грн.

"Это первый шаг, чтобы в течение двух лет перейти на современные услуги, компьютеризацию и цифровизацию каждого уголка Украины, что станет возможным благодаря внедрению передвижных отделений и, впервые с 1980 года, развитию новых современных сортировочных центров», - подытожил гендиректор "Укрпошты".

В пресс-службе уточнили, что окончательные данные результатов работы компании за 2019 год будут представлены после проведения международного финансового аудита.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, которые выполняют социально значимые функции, включая «Укрпошту».

Справка УНИАН.«Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.