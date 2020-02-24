В Госстате подсчитали, сколько заработал телеком в 2019 году

Доходы операторов мобильной связи составили 37,6 млрд грн, доходы предприятий от интернет-услуг – 13,73 млрд грн.

Доходы предприятий в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизились на 1,4% - до 71,6 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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За отчетный период доходы операторов мобильной связи составили 37,6 млрд грн.

Объем доходов от услуг фиксированной телефонной связи в прошлом году составил 4,56 млрд грн.

Доходы предприятий от предоставления интернет-услуг по результатам 12 месяцев прошлого года равны 13,73 млрд грн.

Доходы от трансляции теле- и радиопрограмм и радиосвязи в 2019 году составили 3,36 млрд грн, из них услуги по предоставлению кабельного телевидения принесли доход в 2,37 млрд грн.

Объем доходов от услуг почтовой святи и курьерской деятельности составил 6,54 млрд грн.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, доходы предприятий в сфере телекоммуникаций и почтовой связи Украины, полученные от предоставления услуг, в 2018 году в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом незначительно снизились - на 0,4%, до 72,6 млрд грн.