Пешеходам опаснее пользоваться мобильным, чем слушать музыку или говорить по телефону на дороге - исследование

Ученые заявили, что 270 тысяч пешеходов ежегодно погибают на дорогах по всему миру.

На дороге пешеходам опаснее пользоваться телефоном, чем слушать музыку или говорить по телефону — исследования

Об этом передает Громадське со ссылкой на CNN.

Канадские ученые проанализировали 14 исследований по авариям с участием пешеходов. Ученые обнаружили, что использование телефона более вероятно станет причиной несчастного случая, чем разговор по телефону или прослушивание музыки.

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Так, пешеходы, которые смотрели в телефон на дороге, забывали о дорожных правилах, в частности посмотреть влево и вправо перед движением.

Кроме того, исследователи не обнаружили никакого заметного влияния на безопасность пешеходов прослушивания музыки. А разговор по телефону увеличивает время, необходимое для безопасного перехода дороги.

Ученые заявили, что 270 тысяч пешеходов ежегодно погибают на дорогах по всему миру. Поэтому они считают, что нужно дальше изучать «отвлечение пешеходов» на дорогах и возможные последствия этого.

Напомним, в Литве пешеходам запретят пользоваться мобильными на переходах.