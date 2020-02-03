Поставки iPhone сократятся на 10% из-за коронавируса в Китае - прогноз

Эксперт Минг-Чи Куо прогнозирует сокращение поставок iPhone на 10% из-за эпидемии коронавируса.

По итогам четвертого квартала 2019 года Apple продала 72,9 миллиона iPhone, впервые за два года сместив с позиции лидера южнокорейскую компанию Samsung. В то же время по итогам первого квартала 2020 года купертиновского гиганта ожидает падение поставок iPhone на 10% - до 36-40 миллионов устройств.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на заявление аналитика Мин-Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple.

"Предотвратить падение не поможет даже горячо ожидаемый многими iPhone 9 / iPhone SE 2 - идейный преемник iPhone SE, чей анонс ожидается уже в марте. И причиной тому выступает злополучный коронавирус 2019-nCoV, чьё распространение, начавшееся с Китая в конце декабря 2019 года, все никак не удается остановить - по состоянию на 3 февраля число заболевших достигло 17405 (+2837), из них умерло - 362 человек (+57), а выздоровело - 487 (+147))", - говорится в сообщении.

Ранее Куо прогнозировал, что Apple начнет массовый выпуск iPhone SE 2 в начале года, но теперь из-за ситуации с коронавирусом поставки, скорее всего, будут сильно ограничены - частью предпринятых правительством Китая мер по сдерживанию распространения вируса стало закрытие производственных предприятий.

"Китай производит около 70% смартфонов в мире. Надо ли говорить, что задержки в работы заводов из-за карантина отрицательно отразятся на общемировых поставках и производстве. В Strategy Analytics прогнозируют, что по итогам первого квартала 2020 года рынок смартфонов упадет на 30%", - подчеркивает издание.

Как будет развиваться ситуация дальше Куо пока прогнозировать не берется - все зависит от эпидемии, которая, как мы уже поняли, с высокой вероятностью, окажет далеко идущие последствия на многие сферы человеческой деятельности во всем мире, не только на рынок смартфонов.

Буквально на днях Apple присоединилась к остальным и закрыла все свои розничные магазины и офисы в материковом Китае до 9 февраля. Существует высокая вероятность, что в итоге власти Китая продлят карантин, так как пока что рост эпидемии не замедляется. То есть, уже сейчас ясно, что как минимум на несколько месяцев замедлится рост экономики Китая, что само по себе опасно для мировой экономики. Собственно, Международный валютный фонд (МВФ) сразу после объявления ВОЗ 30 января эпидемии коронавируса угрозой всемирного значения признал, что она повлияет на всю глобальную экономику.