США разрешили Microsoft продавать свой софт китайской Huawei

Microsoft возобновит продажу программного обеспечения китайской Huawei Technologies. Технологический гигант получил на это разрешение от американских властей. Заявки на лицензию подали еще 300 хай-тек компаний.

Министерство торговли США заявило в минувшую среду, что начало одобрять заявки, которые ведомству подали почти 300 американских технологических компаний. Одобрение получат те компании, которые будут продавать китайской Huawei технологии, не представляющие угрозы для национальной безопасности США.

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Microsoft такое одобрение уже получила. Американские власти предоставили технологической корпорации лицензию на экспорт программного обеспечения для «массового рынка» для Huawei Technologies.

Среди компаний, подавших заявки в Министерство торговли, и ряд таких крупных производителей микросхем, как Intel, Qualcomm, Micron Technology, пишет РБК. Они надеются, что власти позволят им возобновить выгодные сделки с китайским технологическим гигантом Huawei. Ведомство не уточнило, каким именно компаниям были одобрены лицензии. По сообщению агентства Reuters, половина поданных заявок уже обработана – половина из них, или четверть из поданных заявок, одобрена, остальные – отклонены.

Аналитик из Wedbush Securities Дэн Айвс считает, что для Huawei возобновление сотрудничества с американскими поставщиками станет большим облегчением после тяжелого периода, когда компания лишена была сотрудничества с такими технологическими игроками, как Microsoft, Google и другие.

Сейчас, как сообщает агентство Reuters, Huawei с нетерпением ждет одобрения лицензии для Google – тогда китайская компания сможет получить доступ к Play Store для приложений. Без доступа к сервисам Google компании сложно продавать свои смартфоны за пределами Китая.

Администрация президента Дональда Трампа заявила, что позволит некоторым поставщикам возобновить продажи китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies. Компания была включена в черный список по соображениям национальной безопасности шесть месяцев назад. Министерство торговли подтвердило, что начало выдавать лицензии некоторым компаниям на продажу товаров китайской компании Huawei.

Американские технологические компании давно ждали этого шага от властей. Вероятно, к такому решению администрацию Трампа подтолкнуло стремление положить конец торговой войне. Ведь сейчас идет интенсивная работа по подписанию «первого этапа» торгового соглашения США с Китаем.