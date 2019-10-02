На флагманы Huawei больше не устанавливаются приложения Google

Сайт, на котором размещено приложение LZ Play, был закрыт.

Совсем недавно Huawei представила свои флагманские смартфоны серии Mate 30, которые стали первыми смартфонами компании без поддержки приложений и сервисов Google, поскольку Соединенные Штаты включили китайского гиганта в свой "Список запрещенных компаний".

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"Сразу после выхода смартфонов был найден обходной путь, который позволял желающим продолжать использовать сервисы Google на смартфонах серии Mate 30. Однако, как стало известно, данный "метод обхода через LZ Play" больше не доступен, а веб-сайт с соответствующими приложениями больше не работает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи могли установить стороннее приложение LZ Play с правами администратора, однако затем выяснилось, что данный метод вызывает некоторые серьезные вопросы по поводу безопасности пользовательских данных. Этот метод использовал специализированные разрешения Android, доступные только в телефонах Huawei, включая разрешение устанавливать другие приложения в качестве "системных". Вскоре после того, как Джон Ву (John Wu), разработчик Magisk, опубликовал объяснение того, как работает система, сайт, на котором размещено приложение LZ Play, был закрыт.

"Точной информации о том, кто закрыл сайт, нет, но существует вероятность того, что это сама Huawei направила уведомление с просьбой прекратить распространение приложения, так как компания была обеспокоена плохими отзывами в прессе на эту тему", - подчеркивает издание.

Кроме того, сообщается, что смартфон Huawei Mate 30 больше не проходит тест безопасности Google SafetyNet. Прохождение тестов SafetyNet является одним из требований, которые позволяют иметь возможность использовать некоторые приложения.