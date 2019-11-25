Бородянский рассказал, что будут показывать жителям оккупированного Донбасса на новом украинском канале

Бородянский уверен, что украинский телеканал на Донбассе будет конкурировать с российскими.

Украинский информационно-развлекательный телеканал, который должны вскоре запустить на временно оккупированных территориях, сможет конкурировать с российскими.

Сейчас идет работа над запуском, об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью "Украинской правде".

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Бородянский отметил, что донесение информации до людей на оккупированных территориях очень важно для их интеграции. Работа над запуском информационно-развлекательного канала продолжается.

"Мы будем показывать лучшие украинский продукт, и контент, который будет готовиться специально для этого канала", – рассказал министр.

Он выразил уверенность, что жители на оккупированных территориях будут смотреть этот канал и он сможет конкурировать с российскими.

"Во-первых, на российском телевидении много телеканалов, а мы делаем один. То есть мы аккумулируем украинский ресурс для этого канала. И мы будем на равных конкурировать с российскими. Посмотрим", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Бородянский анонсировал, что украинское телевещание планируют запустить на 80% оккупированных территорий Донбасса в течение 3 месяцев. Министр сказал, что для этого создадут специальный информационно-развлекательный государственный телеканал на базе иновещания UATV.

В госбюджете на UATV пока заложено примерно 440 миллионов гривень. Он будет объединять лучшие украинские развлекательные программы и информационное государственное вещание. Продукт телеканала, скорее всего, будет двуязычным.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Сивохо заявлял, что чтобы реинтегрировать оккупированные территории Донбасса, его ведомство займется и культурным восстановлением, и практической помощью жителям региона, а также создадут Национальную платформу примирения и единства.