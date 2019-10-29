Через два года доступ к 4G интернету должно иметь 90% украинцев – вице-премьер

Правительство и четыре мобильных оператора Украины подписали совместный меморандум и утвердили общий план действий, в частности, по реорганизации частотного диапазона 900 МГц.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету на основе технологии 4G в течение двух лет должно иметь 90% населения Украины.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Меморандум подписан. Цифровое историческое событие для Украины! Высокоскоростной мобильный интернет станет доступным в 90% населенных пунктов нашей страны за 2 года! Вообще этой проблеме очень много лет. Но она решена за несколько месяцев. Хотя, многие из советников и экспертов говорили, что эта очередная попытка вновь завершится ничем", - заявил он.

Федоров добавил, что правительство и четыре мобильных оператора Украины подписали совместный меморандум и утвердили общий план действий, в частности, по реорганизации частотного диапазона 900 МГц.

"При этом все операторы получат новые лицензии, предусматривающих технологическую нейтральность. Это значит, что они при построении сетей могут самостоятельно выбирать технологии", - написал он.

Меморандумом предусмотрено, что государство будет способствовать операторам в нескольких направлениях.

Во-первых, в учете уплаченных операторами средств за действующие лицензии при установлении платы за их переоформление.

"Раньше такого не происходило. Если оператор оплачивал лицензию на несколько лет вперед и происходило переоформление до истечения этого срока, он фактически дважды оплачивал неиспользованный срок", - отметил Федоров.

Во-вторых, правительство и мобильные операторы продолжат работу над освобождением диапазона 900 МГц, поскольку в данный момент свободными для гражданского использования есть только 60-70% диапазона, а остальные используются для военных нужд.

В завершение, подписание меморандума будет способствовать высвобождению так называемых цифровых дивидендов - частот в диапазоне 700-800 МГц.

"Это раскроет возможности для операторов мобильной связи для инвестирования в новые технологии и расширение покрытия 4G. Пока эти частоты в Украине используются для телевидения. И их нужно освободить для мобильной связи. Это уже сделали почти во всех странах Европы и теперь очередь - за нами", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ведущие мобильные операторы Украины договорились о разделении между собой диапазона частот 900 МГц для обеспечения максимально широкого покрытия страны связью 4G.

Ранее, в августе, крупнейшие в Украине операторы мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell договорились о перераспределении радиочастотного ресурса (РЧР) в диапазоне 900 МГц.

В Офисе эффективного регулирования ожидают, что в течение полутора лет операторы смогут развить сети с целью обеспечения доступа к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, которым определяются сроки по высвобождению перспективных радиочастот для внедрения мобильной связи третьего (3G) и четвертого (4G) поколения.