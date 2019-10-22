Honor представила новый смартфон: что в нем интересного

Производитель называет его «идеальным молодежным смартфоном».

Компания Honor сегодня представила новый смартфон линейки Honor 20. Новинка называется Honor 20 Youth Edition — но это в Китае, а в других странах модель, скорее всего, будет называться Honor 20 Lite.

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Новинка не получила современную платформу Kirin 810, хотя надежда сохранялась до последнего. Аппарат построен на SoC Kirin 710F, которая связана с 4, 6 или даже 8 ГБ оперативной памяти. Вариантов объема встроенной флэш-памяти два: 64 или 128 ГБ, пишет ixbt.com.

Особенность фронтальной панели смартфона — экран AMOLED диагональю 6,3 дюйма разрешением 2400 х 1080 пикселей со встроенным сканером отпечатков пальцев. Такого нет ни у Honor 20, ни у Honor 20 Pro. Заявленная максимальная яркость экрана — 430 кд/кв.м, пиковая — 600 кд/кв.м.

Особенность тыльной панели — камера с тремя модулями. Основной представлен датчиком изображения разрешением 48 Мп оптического формата 1/2 дюйма и объективом с диафрагмой F/1,8. Дополнительный состоит из датчика изображения разрешением 8 Мп и сверхширокоугольного объектива с углом обзора 120 ° и диафрагмой F/2,4. Ну а третий датчик разрешением 2 Мп вспомогательный — используется для анализа глубины сцены. Выполненная в каплевидном вырезе экрана фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп.

Модуля NFC в этой модели нет, но есть порт USB-C и стандартный разъем для наушников.

Габариты и масса Honor 20 Youth Edition — 157,2 х 73,2 х 7,7 мм и 171,5 грамма. Емкость аккумуляторной батареи — 4000 мА·ч, поддерживается и быстрая зарядка мощностью 20 Вт.

Цены уже объявлены, и они довольно привлекательные. Базовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит $198. Вариант с тем же объемом флэш-памяти, но уже с 6 ГБ ОЗУ — всего на $15 дороже. Стоимость Honor 20 Youth Edition с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $240. Наконец, топовая версия за $270 предлагает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Заказать новинку в Китае можно с сегодняшнего дня, первые поставки запланированы на 11 ноября.