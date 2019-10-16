Новые смартфоны Pixel лишились одного из преимуществ - безлимитного хранилища в Google Photos

Безлимитное хранилище в Google Photos теперь доступно лишь со сжатием.

Компания Google вчера представила свои новые флагманские смартфоны. Они стали существенно лучше прошлогодних. Фактически, в этих смартфонах есть почти всё, что сегодня можно найти на рынке: 90-герцовый экран, стереодинамики, беспроводная зарядка, топовая платформа, флагманские камеры, защита от воды и множество уникальных особенностей.

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К сожалению, судя по всему, одного преимущества новые смартфоны Google лишились, передает ixbt.com. Речь о неограниченном хранилище Google Photos с возможностью загружать фотографии и видео без сжатия.

Эта привилегия была у всех моделей Pixel, кроме бюджетных Pixel 3a и 3a XL. А вот новые смартфоны, видимо, этой привилегии лишены. По крайней мере, для всех предыдущих топовых моделей Google рекламировала эту функцию на официальном сайте, а в случае Pixel 4 и 4 XL упоминание Google Photos есть лишь в том же формате, что и для любого другого смартфона с Android: безлимитное хранилище, но со сжатием исходников.

Конечно, стоит дождаться появления аппаратов в продаже и проверить, но, вероятно, Google решила по каким-то причинам отказаться от данной особенности.

Как сообщал УНИАН, в рамках специального мероприятия компания Google официально анонсировала свои новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL.