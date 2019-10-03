Турция оштрафовала Facebook за утечку личных данных пользователей

Жертвами утечки личной информации стали свыше 280 тысяч пользователей социальной сети в стране.

Власти Турции на 282 тысячи долларов (1,6 миллиона турецких лир) оштрафовали американскую компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, за нарушение законов о защите личной информации.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет по защите персональных данных Турции (KVKK).

Жертвами нарушения стали свыше 280 тысяч пользователей социальной сети Facebook в стране. Утечка коснулась личной информации людей, включая их имена, даты рождения, местоположение, истории поисковых запросов и других данных.

"Совет обнаружил, что для предотвращения этой утечки не были предприняты положенные в соответствии с законом административные и технические меры, и назначил Facebook штраф в размере 1,15 миллиона лир (202 тысячи долларов) за невыполнение обязанностей по защите информации", - говорится в сообщении KVKK. Еще 80 тысяч долларов составил размер взыскания за то, что компания не проинформировала Совет о случившемся.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, он облегчал рассылку пользователям политической рекламы.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось в связи с этим давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в руководстве социальной сети будут бережнее обращаться с персональной информацией. В конце июля 2019 года компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 5 миллиардов долларов.