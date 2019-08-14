Facebook признался в прослушке разговоров пользователей

Компания Марка Цукерберга нанимала сотни людей для прослушивания голосовых записей.

Компания Facebook пользовалась услугами посторонних компаний для расшифровки аудиосообщений пользователей.

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Об этом сообщает Liga.net.

По словам представителей Facebook, прослушка и запись разговоров юзеров проводилась только с согласия последних и больше не практикуется соцсетью.

"Как и компании Google и Apple, мы прекратили анализировать аудиозаписи разговоров пользователей более недели назад", - говорится в официальном заявлении компании Марка Цукерберга.

Согласно документу, с помощью расшифровки анонимных аудиосообщений из чата службы Messenger компания проверяла эффективность работы своей программы-робота.

Целью сбора информации при этом было повышение соответствия рекламных объявлений и информационных предложений потребностям пользователей.