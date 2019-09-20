За три года Украина войдет в ТОП-3 стран мира в сфере открытых данных – министр

Федоров заявил о полной поддержке президента, премьер-министра и всех министров в реализации этой цели.

Украина через три года войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире, заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum в Киеве.

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«Моя цель, которую я поставил перед своей командой - сделать так, чтобы Украина за три года вошла в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире. Потому что на данный момент у нас есть поддержка президента, премьер-министра, и есть поддержка всех министров. Все понимают ценность открытых данных, и все нам будут помогать это сделать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Кабмин утвердил положение о министерстве цифровой трансформации. Министерство будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрение электронных услуг, электронных доверительных услуг.

19 июня Федоров заявлял, что более 90% всех государственных услуг через 5 лет будут переведены в онлайн. Это предусматривает проект концепции президента Украины Владимира Зеленского «Государство в смартфоне».

Справка УНИАН. Концепция открытых данных (Open Data) стимулирует создание новых услуг, развивает индустрию собственных программных продуктов бизнеса и государства, улучшает взаимодействие общества с государством, а также повышает прозрачность деятельности телеком-сферы и доверие к органам власти.